Verdazzurri | domenica in notturna Massese-Camaiore è il piatto forte

La sosta è durata poco quest’anno nel calcio dei dilettanti: si era giocato l’ultima volta il 22 dicembre e domani si torna subito in campo, nella primadi gennaio. E allora vediamo cosa aspetta le nostre 10 squadre versiliesi dalla Serie D fino alla Seconda. Serie D (18ª giornata). Primo turno del girone di ritorno e match inper il Seravezza terzo della classe che domani sera alle 20.30 ospiterà il fanalino di coda Fezzanese. Dirigerà Giovanni Matteo della sezione di Sala Consilina, coadiuvato dagli assistenti di linea Filippo Panebarca di Foggia e Fabio Santo di Barletta. Tanta attesa per il 100° gol in maglia verdazzurra di bomber Lorenzo Benedetti, che vuole iniziare al meglio il suo 2025. La giornata nel girone E, dove come big-match spicca Livorno-Follonica Gavorrano, si concluderà lunedì col posticipo di Befana: il derby valdarnese Sangiovannese-Figline.