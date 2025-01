Ilrestodelcarlino.it - Un concerto per aiutare Marco a studiare a Boston

Marchini è un sassofonista 19enne che ha vinto una borsa di studio per il Berklee College of Music di. A causa degli elevati costi di soggiorno, rischia di perdere questa grande opportunità. Assistere aldelMarchini Trio (24 gennaio alle 21.15 alla Fabbrica delle Candele) ha dunque per lui un’importanza cruciale. Marchini si esibirà insieme al bassista Vito Bassi e al batterista Giacomo Nanni. I fondi raccolti - ingresso offerta libera, si parte da un minimo di 5 euro - andranno al musicista, così che possanegli States.