Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle domani nella casa di Pillastrini: "Cividale del Friuli è la mia isola felice"

"Sono 40 anni che alleno, ma un posto così non l’avevo mai trovato.è un’, un’oasi del Wwf". Così Stefano, che nell’estate del 2020 è approdatopiccola località del- poco più di 10.000 abitanti - racconta la sua avventura alla testa delle Eagles con cui è volato per la prima volta in A2: "E’ un ambiente speciale, dove hai la possibilità di prendere un giovane e lavorarci in attesa che maturi e se poi non succede non è un dramma. Un posto - ricorda - dove l’anno scorso ho perso 9 partite su 10 e il presidente non ha battuto ciglio, dove godevo ugualmente della stima dei tifosi. Poi ne abbiamo vinte 10 di fila e se Doron Lamb non avesse preso due giornate di squalifica nei playoff contro Cantù chissà come sarebbe finita.". A proposito di Lamb, l’ex biancorosso che spopolò a Pesaroprimavera del 2022, da due giornate è tornato alla corte di Pilla: "Volevamo già confermarlo a fine stagione, ma lui aveva altre idee per la testa; ora ci abbiamo riprovato perché, pur non avendo nulla da ridire su Marks, avevamo più bisogno di uno come lui.