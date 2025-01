Ilfattoquotidiano.it - Kekko dei Modà: “All’amica di mia figlia chiedevo che ti piace di Tony Effe? Parla delle donne come cacche di cane sul marciapiede, vorresti essere cosiderata così?”

saranno tra i Big in gara della 75esima edizione del Festival di Sanremo con “Non ti dimentico”.Silvestre e soci tornano al Teatro Ariston dopo il secondo posto nel 2011 con “Arriverà” (il brano in duetto con Emma Marrone certificato 2 volte platino), il terzo nel 2013 con “Se si potesse non morire” (platino) e il ritorno con “Lasciami” nel 2023 (disco d’oro). Quello sul palco di Sanremo sarà solo uno degli importanti appuntamenti che vedranno impegnati Francesco “” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) nel 2025. La band ha annunciato un atteso concerto allo Stadio di San Siro il prossimo 12 giugno.“È un grande palco Sanremo, – ha dettoa La Repubblica – ci vai per dimostrare qualcosa o per lanciare un messaggio.