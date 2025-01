Calciomercato.it - Juventus, oltre al danno anche la beffa: ‘giallo’ riscaldamento e bufera infortuni

La squadra di Thiago Motta pagauna lunghissima serie di guai fisici,agli stop dei lungodegenti Bremer, Cabal e MilikFrancisco Conceicao è solo l’ultimo di una lunga serie. Ancora uno stop pero in casa Juve, con il figlio d’arte che ha dovuto alzare bandiera bianca addirittura neldella semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita contro il Milan.alla(LaPresse) – calciomercato.itNiente sfida ‘in campo’ contro papà Sergio, con i bianconeri crollati nel finale dopo la prodezza firmata da Yildiz. Proprio il fantasista turco ha beneficiato del ko di Conceicao, subentrando dal primo minuto all’ex Porto nel trio di trequartisti dietro Vlahovic. Una freccia in meno nell’arco di Thiago Motta, alla fine sconsolato a bordocampo per l’ennesimo flop stagionale della ‘Vecchia Signora’.