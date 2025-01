Ilfoglio.it - Il tragico Minotauro, paradigma dell’èra in cui la mascolinità va annichilita

Nella seducente e vagamente allucinatoria cornice di Palazzo Te, a Mantova, c’è in corso da qualche tempo, sta quasi per concludersi, una piccola mostra su Picasso che richiama il tema delle Metamorfosi ovidiane, che sono il fil rouge che ha guidato Giulio Romano nella realizzazione cinquecentesca dell’edificio. Il tema della trasformazione dei corpi e della natura è sempre di per sé intrigante. E’ il modo magico in cui pensiamo le cose come non chiuse in sé stesse e date una volta per sempre, ma continuamente aperte al cambiamento e quindi al rinnovamento, anche quando questo passaggio di forma non ha nulla di sereno e di rassicurante. Le metamorfosi mostrano quanto di inquietante vi è nella possibilità di essere diversi da ciò che si è, quanto vi è di dirompente. Mostrano, anzi, come non vi è mai alcunché di stabile e ricorsivo se non appunto la mutazione stessa.