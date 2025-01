Ilrestodelcarlino.it - Fabbri e il 2025 di Ferrara: “Collaborerò con de Pascale. Lavori e Pnrr, anno epocale”

, 4 gennaio– La sua posizione sulla condanna di Nicola Lodi è nota: è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Qual è, invece, il risvolto umano in questa vicenda, dato che siete legati da lunga amicizia? Nominerà un nuovo assessore o ridistribuirà le deleghe? “Nicola Lodi – risponde il sindaco diAlan– è un amico prima di essere un collega. Questo momento di sospensione non cambia nulla rispetto alla stima che ho per lui, tanto meno rispetto al lavoro svolto. Se oggiè cambiata è anche grazie al suo incessante lavoro come amministratore. Sono certo che tutto ciò che ha fatto sia stato nel mero interesse della collettività. Non ho ancora deciso il da farsi perché attendo di prendere una decisione insieme ai colleghi della giunta, che rappresentano le forze politiche che hvinto le ultime elezioni.