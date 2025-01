Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Paganin: «Frattesi, possibile nuovo ruolo all’Inter. Difesa? Sguardo al futuro»

Antonio, ex giocatore dell’Inter dal 1990 al 1995, ha parlato insu Inter-News.it. Il successo convincente dei meneghini contro l’Atalanta, con annesse scelte di formazione di Gasperini e polemiche arbitrali, e le voci relative al mercato in entrata e in uscita sono stati i temi trattati., l’Inter ha dato una nuova dimostrazione di forza con il successo d’autorità contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana. Come ha visto i meneghini?Bene, giocare da favorita non è per nulla una cosa scontata. L’Inter ha messo quella componente di autostima feroce dentro le varie competizioni, il che determina quella che è in questo momento una differenza tra lei e le altre squadre. Non ho timore di essere smentito, perché i risultati dell’ultimo periodo sono lì a testimoniarlo.