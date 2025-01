Notizie.com - Droga test ai parlamentari, Matteo Salvini: “È giusto essere lucidi mentre si approvano le leggi”

Leggi su Notizie.com

Incidenti stradali, migranti eai. L’ultima diretta social diè al centro delle polemiche. Il vicepremier nel mirino di follower ed opposizioni. Non ha perso tempoRenzi a definire “bugiardo” il vicepremier, per aver dichiarato che “al di là delle polemiche, i dati di Capodanno, ci sono state 27mila pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri lungo le strade, bene il fato fornito, che è molto positivo, incidenti calati del 21%”.ai: “Èsile” (Ansa Foto) – notizie.comIl dato citato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva da Asaps (Amici della polizia stradale) e in effetti registrano i seguenti numeri: 429 incidenti stradali (rispetto ai 482 del 2024).