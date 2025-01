Lanazione.it - Casentino Golf Club: lo stop dell’attività è un grave danno per il territorio

Arezzo, 4 gennaio 2025 – L’interruzione delle attività delè uneconomico, sportivo e turistico per ildi Poppi che doveva necessariamente essere evitato. Il gruppo di opposizione Poppi nel Cuore denuncia le responsabilità dell’attuale giunta comunale che ha scelto di interrompere una trasparente e virtuosa esperienza gestionale e, soprattutto, che mette a rischio i progetti di sviluppo orientati al completamento delle diciotto buche per cui già era previsto un finanziamento da parte della Regione Toscana. La convenzione tra la Asdcome soggetto gestore e il Comune di Poppi come soggetto proprietario è infatti scaduta lo scorso 31 dicembre e non è stata rinnovata ma, al contrario, l’amministrazione ha indetto una gara per la nuova assegnazione dell’impianto sulla base della miglior offerta economica.