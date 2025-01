Sport.quotidiano.net - Calcio a Cinque

C’è in palio il primo trofeo stagionale del futsal emiliano romagnolo fra oggi e domani al Pala Chiarelli-Donati di Guastalla, con la Pro Patria San Felice impegnata nelle final four della Coppa Italia di C1. I giallorossi di coach Lorenzo Greco – che oltre a guidare il campionato di C1 sono anche l’unica modenese rimasta in lizza nei quarti della Coppa Velez – sfidano alle 15 nella prima semifinale i bolognesi del Fossolo, mentre alle 17 scendono in campo Saturno Guastalla-Baraccaluga: in entrambe le gare in caso di parità ci sono direttamente i rigori, mentre nella finale di domani alle 17 sempre a Guastalla in caso di parità ci saranno anche due supplementari da 5’ ciascuno prima dei rigori. La vincente staccherà il pass per la fase nazionale della Coppa di C1. Vedendo l’andamento del campionato la capolista Pro Patria e il Baraccaluga che insegue a -2 sono le due favorite, mentre il Guastalla ha chiuso l’andata al 6° posto a -9 dalla vetta e il Fossolo è addirittura penultimo con 17 punti in meno dei giallorossi, che hanno già battuto i bolognesi a ottobre con un netto 12-2.