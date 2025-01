Thesocialpost.it - Bari, neonato trovato morto nella culla termica della parrocchia: “L’ho visto nella culla e ho pianto”

“Non funzionava niente, era tutto spento, faceva freddo. Hoche il bambino era cianotico. Mi sono allontanato e ho.” Con queste parole, il portiere di un condominio vicino ha descritto il tragico ritrovamento di unsenza vitacullettadi San Giovanni Battista, a. L’uomo, tra i primi ad accedere alla stanza, ha raccontato il suo dolore e le condizioni precarie dell’ambiente che in passato aveva salvato altri piccoli.Il primo ad accorgersi del, giovedì 2 gennaio, è stato il titolare di un’agenzia funebre, presente in chiesa per un funerale. Ha spiegato di averil bambino mentre mostrava laai collaboratori. Successivamente, è intervenuto il portiere che ha confermato come tutto sembrasse non funzionante.