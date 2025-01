Balletto hot di una ragazza sul profilo social del PD di Pistoia | Siamo stati hackerati

Leggi su Dayitalianews.com

Unache si esibisce in un sensualein bikini azzurro con musica sudamericana sullo sfondo: sembrerebbe ildi una delle tante influencer e tiktoker che imperversano sul web, invece è la pagina Facebook della sezione del PD diCentro. In realtà, dando uno sguardo alla pagina Facebook indicata, ci sono molti altri contenuti “inappropriati”. Nulla di particolarmente scandaloso, sono scese piuttosto hot di film in cui non si vede niente di scabroso. Naturalmente non è opera dei militanti del PD ma, come hanno spiegato i responsabili della pagina, si è trattato di un attacco hacker.Interessante questo programma della sezione diCentro del #PartitoDemocratico @nonleggerlo @CrazyItalianPol pic.twitter.com/X5rzINHLwW— Niccolò Masiani (spunta blu digitale) (@NMasiani) January 3, 2025 IlhotSono fioccati i commenti ironici degli utenti, uno dei quali ha commentato così: “Interessante questo programma sella sezione”.