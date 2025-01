30 Sparatutto per PC gratuiti, FPS in prima o terza persona

Leggi su .com

I giochiin(FPS) ed in(TPS) sono quelli più divertenti, perchè sono incentrati quasi del tutto sull'azione e sul combattimento con le armi. Il giocatore vede gli eventi direttamente attraverso gli occhi del protagonista dando la sensazione di vivere sul serio la battaglia.Alcuni giochi FPS a pagamento sono pazzeschi per quanto sono belli e realistici come, ad esempio, Call of Duty o il recente The First Descendant. Ci sono anchedi alto livello, che si giocano online in partite multiplayer sul pc Windows e, in alcuni casi, anche su Mac e Linux.In questo articolo facciamo una raccolta dei giochi free to play o completamente, comunque da scaricare e giocare gratis su PC, del genere, in modalità singola o multiplayer.