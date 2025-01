Una Supercoppa senza passione | stadio mezzo vuoto per Inter-Atalanta a Riyad

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sono passati ormai quattro anni da quando si è assistito alle partite a porte chiuse per via della pandemia – eppure, rimane un ricordo triste e vivido quello di vedere gli stadi vuoti con gli unici rumori legati al campo.Dalla stagione successiva, poi, il calore della gente ha subito riempito gli spalti degli stadi, con nuovi cori e i colori delle squadre ad accogliere i giocatori. Lo si può vedere negli ultimi anni a San Siro, soprattutto sponda nerazzurra.Unache molti avrebbero voluto vedere anche per laitaliana, la quale però si sta giocando lontano dal Belpaese. In terra saudita, le squadre si battono per il trofeo tra un pubblico che, però, non sembra rispondere presente.: solo 16 mila biglietti vendutiLa scelta di portare il calcio italiano in Arabia Saudita è stata giustificata dalla voglia di esportare il calcio europeo anche in terre straniere, per aprire nuove porte a chi si vuole affacciare alla Serie A.