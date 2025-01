Tivoli, non gli piace il taglio e aggredisce il barbiere con un coltello

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2025– I Carabinieri della Stazione diTerme hanno arrestato tre persone, straniere, gravemente indiziate di rissa aggravata.L’intervento è avvenuto in Pazza della Queva, luogo di ritrovo per cittadini stranieri, dopo una segnalazione al numero di emergenza “112” per una rissa in corso.Giunti sul posto i militari della Stazione dei Carabinieri diTerme, supportati da una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno individuato due cittadini egiziani, uno dei quali con diverse ferite da arma daal volto e al collo. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in autoambulanza all’ospedale di, riportando diversi giorni di prognosi.Le prime indagini dei militari, supportate dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte sul luogo, hanno consentito di sottoporre a sequestro una lama insanguinata nascosta in un tombino.