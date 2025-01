Iodonna.it - Risvoltino démodé, addio

Notizie (fashion) dal futuro. In fatto di denim, il pezzo forte del guardaroba 2025 saranno i jeans con il risvolto alto. Direttamente dai mitici Nineties, i pantaloni in tela amatissimi dalle icone di stile come Kate Moss e Wynona Ryder tornano alla ribalta, riletti alla luce delle nuove tendenze. Jeans larghi: come abbinarli con stile a 50 anni X Leggi anche › Come abbinare i jeans larghi a 50 anni? 5 outfit giovanili da copiare adesso Il jeans cuff (letteralmente, “polsino” in inglese) su cui puntare quest’anno: ampio sulla gamba o straight fit, taglio boyfriend, con il risvolto medio-alto o altissimo (dimenticate ilbasso).