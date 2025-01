Notizie.com - Questa è la compagnia aerea più puntuale del 2024: la top 10 mondiale ed europea. Brutte notizie per Ita Airways

Leggi su Notizie.com

La puntualità nei servizi è fondamentale anche se molto spesso non è rispettata, soprattutto quando si parla di treni. Per gli aerei la musica è invece differente, ma qual è lapiùdello scorso anno?L’agenzia Cirium, specializzata in dati e analisi sul trasporto aereo, ha indicato quali sono state le compagnie che meglio si sono disimpegnate lungo l’arco del.Qual è lapiùdel? (.com)I voli hanno segnato nuovi record nel, con numeri incredibili. Nei primi undici mesi dello scorso anno infatti gli aerei hanno avuto un tasso di riempimento medio dell’84%, il picco si è verificato ad agosto con il 90%. Gli aeroporti più frequentati sono, ovviamente, quelli che accettano voli low cost.Sempre nei primi 11 mesi delgli aeroporti hanno registrato quasi 170 milioni di transiti tra voli nazionali e internazionali.