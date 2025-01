Operaio muore cadendo da impalcatura

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.12 Undi 38 anni,Francesco Stella, è morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale di San Pietro Lametino, a Lamezia Terme. L'uomo è precipitato da un'in un'azienda di profilati. Secondo le prime notizie era a un'altezza di circa 6 metri quando, per cause da accertare, è caduto sbattendo la testa.Vani i tentativi dei sanitari del 118sul posto. Sul luogo polizia,medico legale, magistrato di turno e ispetto dell'Ispesl per verificare la sicurezza sul lavoro.