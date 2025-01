Oasport.it - LIVE Dakar 2025, Prologo in DIRETTA: a Bisha i primi 29 chilometri cronometrati del rally raid saudita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldella. La 47ma edizione delpiù prestigioso e importante al mondo (che si disputa interamente in Arabiaper il sesto anno consecutivo) prende il via quest’oggi acon una prova speciale di soli 29in attesa di fare veramente sul serio a partire da domani.La frazione odierna, che prevede circa 50di trasferimento, andrà in scena su un terreno duro e non dovrebbe generare distacchi degni di nota almeno tra i big delle varie categorie. Arrivare tra i10 nella classifica parziale sarà comunque rilevante, in modo da avere il vantaggio di poter scegliere quando partire nella lunga tappa di domani.Riflettori puntati tra le moto sul campione in carica Ricky Brabec, che vanta due titoli e andrà a caccia quest’anno della sua terza affermazione in carriera.