Oasport.it - Federico Pellegrino si ferma ai piedi del podio nella sprint del Tour de Ski in Val di Fiemme

In Val diè andata in scena la quinta tappa delde Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025:maschile in tecnica classicasi classifica quartofinale vinta dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo.In finale il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, leader delde Ski, vince con il tempo di 2’35?45, andando a precedere il connazionale Even Northug, secondo a 0?32, mentre lo svedese Marcus Grate è terzo a 0?64, davanti a, il quale resta aidelcon un ritardo di 1?43.In semifinalechiude al quarto postoseconda serie, ma il suo crono è il secondo ed ultimo utile per il ripescaggio in finale. Escono di scena, invece, Michael Helleweger, sestoprima batteria ed undicesimo assoluto, e Simone Daprà, sestoseconda e dodicesimo complessivo.