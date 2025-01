Inter-news.it - Bucchioni: «Gasperini complesso Inter! Lautaro Martinez? È la rotellina»

All’indomani di-Atalanta Enzotocca i due punti più caldi della semifinale di Supercoppa Italiana: l’atteggiamento di Gianpieroe la prestazione di. Ecco le considerazioni del giornalista, ospite di Radio Sportiva.BRUCIA ANCORA – Enzonon ha dubbi dopo-Atalanta: «ha ildell’, è evidente. Quell’incidente professionale che gli è successo gli brucia ancora sulla pelle. Ci sono delle situazione che psicologicamente che non ha digerito e quindi tutte le volte che c’è l’vien fuori. Se non fosse stato contro l’secondo me ieri sera avrebbe detto “Ho sbagliato valutazioni, ho sbagliato strategia”. Non l’ha fatto, lo farà la prossima volta. Nonostante la caduta, come quella di ieri sera,resta comunque un grande allenatore».