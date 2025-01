Bergamo, addetto alla sicurezza di un supermercato accoltellato e ucciso in pieno centro. Killer in fuga

Leggi su Open.online

Un vigilantes è stato aggredito nel pomeriggio di oggi, 3 gennaio 2025. La ricostruzione preliminare della dinamica passa per gli occhi di un testimone che afferma di aver visto il vigilantes del Carrefour di via Tiraboschi arrivare in bicicletta al. Vicino all'entrata sarebbe stato rincorso da un uomo che lo avrebbe poi spinto contro una vetrina facendolo cadere. Una volta a terra, l'aggressore avrebbe colpito la vittima con un coltello «per quattro o cinque volte», fuggendo subito dopo, secondo i passanti, in direzione di via Moroni. Il furto prima dell'aggressioneAltri testimoni citati dall'Eco di, affermano che il vigilantes ieri aveva visto dei ragazzi mentre rubavano della merce senza però riuscire a fermarli.