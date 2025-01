Oasport.it - United Cup, quanti punti WTA in palio per Paolini contro Muchova

Jasminenei quarti di finale dellaCup 2025 di tennis affronterà la ceca Karolina, iscritta alla competizione con lo special ranking di numero 9 WTA, posizione occupata prima dell’infortunio che l’ha tenuta a lungo lontana dai campi, ma già risalita al numero 22 del mondo.L’azzurra, che finora ha incamerato 65per le vittorie ottenute nella prima fase a gironi, ha fatto già meglio dei 35accumulati nella scorsa stagione, ma vincendo la sfida di domani potrebbe guadagnarne altri 80, dato che la vittoria arriverebbe ai quartiun’avversaria inserita in top ten.Ricordiamo, infatti, che nellaCup di tennis il numero diassegnati per ciascuna vittoria dipende da due fattori, ovvero la classifica dell’avversaria battuta ed il turno della manifestazione in cui si gioca il match.