Lapresse.it - Supercoppa al via con Inter-Atalanta, Gasperini sfida Inzaghi

Neanche il tempo di celebrare l’arrivo del nuovo anno che si torna subito in campo per l’assegnazione del primo trofeo stagionale del calcio italiano. Quattro top club come, Milan, Juventus e, sino per aggiudicarsi la 37/a edizione dellaItaliana. Confermato il format che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale.La primaNella prima partita l’campione d’Italia e detentrice del trofeo sfiderà l’(finalista della scorsa Coppa Italia). Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00, contro la vincente dell’altra semifinale tra la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato.: “Gli obiettivi del 2025 restano gli stessi”“Chiaramente gli obiettivi del 2025 sono gli stessi di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa.