Sereni a L’Aquila. Stipendi, il Carpi tra i più parsimoniosi

Ilriprenderà oggi ad allenarsi all’antistadio in vista della sfida di domenica col Milan Futuro. Già nell’allenamento del 31 mister Serpini (ristabilitosi dalla febbre) ha potuto contare in mediana su Federico Casarini, classe ’89, che verrà ufficializzato a breve (dovrebbe avere la maglia numero 9) mentre oggi verrà presentato alla stampa l’altro innesto di centrocampo Simone Campagna (2002) dall’Ascoli, per entrambi contratto di un anno e mezzo. Ha invece salutato Marcello, che dopo 11 gare rescinderà per firmare in D con. Sono stati resi noti glidelle squadre di Lega Pro che prendono in considerazione 57 delle 60 formazioni dei 3 gironi, considerato che per le tre Under 23 (Atalanta, Milan e Juve) i costi vengono riferiti alla prima squadra e quindi non sono conteggiati.