Migranti, Unicef: "2.200 fra morti e dispersi nel Mediterraneo nel 2024"

Nelsi sono contati tra ioltre 2.200 tranel. E’ il bilancio fatto dall’. “Quasi 1.700 vite” si sono “perse solo sulla rotta delcentrale”, ha spiegato Regina De Dominicis, direttrice dell’Ufficio regionale dell’per l’Europa e l’Asia centrale e Coordinatrice speciale per la risposta ai rifugiati e aiin Europa., tra le vittime nelcentinaia di bambini e adolescenti“Tra questi ci sono centinaia di bambine, bambini e adolescenti. Proprio una persona ogni cinque di tutte quelle che migrano attraverso ilsono infatti minorenni. La maggior parte di loro fugge da conflitti violenti e dalla povertà”, ha aggiunto. “L’– si legge ancora in una nota – chiede ai Governi di utilizzare il Patto sulla migrazione e l’asilo per dare priorità alla salvaguardia di bambine e bambini.