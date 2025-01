Ilnapolista.it - Manna ha chiesto all’Empoli informazioni su Fazzini, nel mirino c’è sempre Casadei (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Lafornisce aggiornamenti sul mercato del Napoli. Fermo restando chelavora all’approdo di Danilo, ci sono altri nomi per la squadra di Conte. Il direttore sportivo hasu, obiettivo della Lazio. Pellegrini rimane un’idea una tentazione assai forte. E dalla Colombia, piacerebbe il centrocampista (del Palmeiras) Richard Ríos.Leggi anche: Raspadori è fuori dal mercato, Conte lo aveva deciso prima del gol al Venezia (CorSport)Il mercato del Napoli:a lavoro per portare Danilo a Castel VolturnoScrive la:Danilo è, ma da un po’, la prima scelta, però da Castel Volturno non esiste la volontà di riconoscere benefit alla Vecchia Signora per un calciatore che a giugno sarebbe libero. A casa Danilo hanno bussato anche altri – dall’Arabia, ad esempio – ma c’è un ottimismo di fondo che tranquillizza il Napoli e la Supercoppa.