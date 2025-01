Lanazione.it - La tradizione che si rinnova. Le due ruote pratesi non mollano

Trascorse le feste tornano ad allenarsi le squadre ciclistiche in vista della nuova stagione agonistica, che in Toscana si aprirà il 22 febbraio con la classica nazionale per élite e under 23 Firenze-Empoli. Anche nel Pratese come nel resto della nostra Regione qualche preoccupazione e un certo fermento per la gare da allestire, con le società organizzatrici ed i direttori di corsa in fermento dopo la sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia, al presidente della società organizzatrice ed al direttore di corsa, in merito all’incidente mortale accaduto nella Firenze Viareggio edizione 2018. Per l’attività su strada l’U.C. Seanese del presidente Marco Fuochi, continuerà l’attività in collaborazione con la Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa negli élite e under 23, con una squadra forte di una dozzina di corridori.