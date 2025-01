Liberoquotidiano.it - Iran: Paita, 'Meloni accolga proposta Renzi su tavolo per Cecilia Sala'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "La premierladi Matteodi convocare immediatamente undi maggioranza e opposizione per fare il punto sulla detenzione indella giornalista". Lo ha detto Raffaella, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva, in un video mandato in onda dal Tg2."Le condizioni di detenzione dirisultano essere molto più gravi di quanto detto dal ministero degli Esteri. La politica interrompa le vacanze e la premierconvochi subito uncon le opposizioni come ha chiesto Matteo", ha concluso.