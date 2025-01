Tpi.it - Iran: la poetessa baha’i Mahvash Sabet, sottoposta a un intervento chirurgico a cuore aperto, dovrà tornare nel carcere di Evin per scontare la sua pena

Leggi su Tpi.it

La scrittrice eiana 71enne di fede, recentementea unneldi, dove è rinchiusa anche la giornalista Cecilia Sala, per, dopo 13 anni di reclusione, il resto dellaa dieci anni inflittale nel 2022.La denuncia arriva dalla rappresentanza in Francia della minoranza religiosa perseguitata dalla Repubblica islamica, che chiede il rilascio “immediato e incondizionato” di, nonché “la cancellazione della suadetentiva e la garanzia da parte delle autoritàiane che non tornerà mai più in prigione”.Esclusa dall’insegnamento nel 2006 a causa della sua fede, prima di essere arrestata due anni dopo a Mashhad e imprigionata per un decennio nel famigeratodiinsieme ad altri sei colleghi,faceva parte di un’associazione informale di autogoverno della comunità