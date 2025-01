Hamilton-Ferrari l’annuncio gela | Solo sei mesi

Leggi su Sportface.it

L’approdo a Maranello del pilota britannico catalizza l’attenzione: c’è un annuncio che preoccupa i tifosi della rossaÈ l’anno di Lewisin. Il 2025 sarà caratterizzato dall’approdo del sette volte campione del mondo a Maranello. Una notizia che sta occupando le cronache in questidi riposo della Formula 1.Cosa riuscirà a fare il britannico al volante della rossa? Riuscirà a vincere l’ottavo titolo e a riportare un mondiale che in Italia manca dal 2008? Interrogativi che aleggiano mentre procede il conto alla rovescia per il debutto di. L’ex Mercedes si vedrà presto al volante di una monoposto degli anni passati, un modo per rompere il ghiaccio e iniziare a prendere confidenza con comandi e procedure diverse. Quindi a fine febbraio ci sarà il debutto ai test in Bahrain con l’attesa per capire la competitività della nuovache esordirà nel GP di Melbourne il 16 marzo.