Gianni Alemanno, i motivi dietro l’arresto dell’ex sindaco di Roma

Nella serata del 31 dicembre,, exdie attuale segretario del movimento ‘Indipendenza!’, è stato trasferito al carcere di Rebibbia. Il Tribunale di sorveglianza diha emesso un provvedimento urgente revocando i benefici della messa alla prova, in seguito all’accertamento di violazioni delle prescrizioni. Secondo le indagini della Guardia di Finanza,avrebbe prodotto false giustificazioni per assentarsi dagli obblighi presso la struttura Solidarietà e speranza, gestita da suor Paola D’Auria, dove avrebbe dovuto svolgere lavori socialmente utili come insegnante d’italiano. Inoltre, avrebbe incontrato pregiudicati in violazione dei divieti imposti.Il ricorso dell’avvocato di: chiesta una misura alternativa al carcereLa misura alternativa era stata concessa dopo la condanna a un anno e dieci mesi per traffico d’influenze nell’inchiesta Mafia Capitale.