Fiorentina-Napoli e non solo | parlano Padovan e De Luca

A RadioCentrale, nel corso della trasmissione ‘Un Calcio alla Radio-Terzo Tempo’ è intervenuto il giornalista Giancarlo, ex direttore di Tuttosport. Di seguito le sue parole. “Ricordo che Conte aveva chiesto con insistenza Lucio alla Juventus e fu una scelta discutibile. Danilo credo che sia un gran professionista ed è un buon nome per completare il reparto. Se dovesse arrivare risulterebbe utile, è molto duttile e arriverebbe con grande stimolo”. Oltre ilNon credo che l’Inter e l’Atalanta destineranno troppe attenzioni alla partita di Supercoppa di stasera. Milan e Juve, invece, dovranno prestare maggiore attenzione.? E’ una squadra in calo. Il pari con la Juventus è arrivato con un po’ di fortuna. La prossima partita è contro ile credo che non ci sarà partita, la squadra di Conte vincerà senza problemi”.