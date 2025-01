Quotidiano.net - Corte di Appello di Milano: documento USA su Mohammad Abedini Najafabadi

E' all'attenzione dei giudici delladidiuntrasmesso dalla giustizia americana in cui si afferma che, il cittadino arrestato a Malpensa il 16 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti, è un soggetto pericoloso e per lui è necessaria la detenzione in carcere. L'atto, di quattro pagine, è stato inviato per via diplomatica pochi giorni dopo l'arresto del 38enne iraniano, quindi prima dell'istanza con cui il difensore, l'avvocato Alfredo de Francesco, chiede i domiciliari. La nota del Dipartimento di giustizia del Massachusetts sarà ora posta all'attenzione della Procura Generale diche dovrà fornire un parere, non vincolate, sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare. In base a quanto si apprende il Pg dovrebbe comunicare domani il suo parere e lafissare una udienza per la prossima settimana.