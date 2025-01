Calciomercato.it - Vlahovic saluta la Juve: doppia cessione e nuovo bomber

Intrecci di mercato sull’asse Torino-Parigi: attaccanti e difensori, ecco cosa può succedere nei prossimi giorniE’ pronto ad infiammarsi il calciomercato. Gennaio sarà soprattutto il mese dellantus, che ha bisogno di mettere a segno diversi colpi.la(LaPresse) – Calciomercato.itL’obiettivo principale di Giuntoli è chiaramente quello di rafforzare il pacchetto arretrato, che ha perso prima Bremer poi Cabal, per l’intera stagione. La Vecchia Signora ha inoltre scaricato Danilo, che lascerà certamente il bianconero. Così sul taccuino del Direttore sportivo del club di Torino ci sono i nomi di diversi difensori: tra i preferiti c’è certamente Antonio Silva, per il quale però serve uno sforzo economico. Piace non poco anche Fikayo Tomori, ma il Milan vorrebbe 30 milioni di euro e c’è da fare i conti con l’arrivo di Sergio Conceicao, che potrebbe cambiare le carte in tavola.