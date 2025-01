Ilnapolista.it - Rodri: «L’infortunio al crociato? Sono tranquillo, ma ci vorrà tempo per tornare ai livelli di prima»

Dopo aver vinto la Premier League col City, l’Europeo e il Pallone d’oro, il centrocampista spagnoloripercorre il suo 2024 in un’intervista ad As.: «al, ma so che ciperaidi»Cosa ti aspetti dal 2025?: «Beh, in questo momento voglio recuperare bene. Penso che quando qualcuno ha una lesione a lungo termine, ciò che vuole è dare al proprio corpo l’opportunità dia stare bene e, soprattutto, dial proprio livello».L’anno, tra il Campionato europeo, il Pallone d’oro eal, ha mescolato il bello e brutto dell’essere un calciatore.«Sì, beh, penso che se lo guardiamo in termini generali, l’anno è stato pieno di momenti significativi. È chiaro che vincere un campionato europeo con la Spagna è il massimo per me; anche con il mio club, il City, essere sempre lì in lotta per i titoli.