Oasport.it - Quando ricomincia lo sci alpino? Donne a Kranjska Gora, pausa insolita per gli uomini

Comincia oggi il 2025 e tra qualche giorno comincerà anche l’anno solare del Circo Bianco. La Coppa del Mondo tornerà al femminile per la tappa di(Slovenia), a un passo dal confine con l’Italia. Una località che sia al maschile che al femminile ricorre nel massimo circuito internazionale.Sulle nevi slovene si partirà nella giornata di sabato 4 gennaio con il gigante (la prima manche prenderà il via alle ore 09.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30), quindi domenica 5 gennaio si concluderà il programma con lo slalom (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00).Ci attendono, quindi, due gare di grande importanza per l’intera stagione. L’Italia punterà moltissimo sulla gara tra le porte larghe, con le solite Federica Brignone e Marta Bassino a caccia del successo e la valdostana in grande forma dopo il successo di Semmering, senza dimenticare che tornerà in azione anche Sofia Goggia che ha già saggiato la Podkoren nei giorni scorsi.