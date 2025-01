Zonawrestling.net - Mariah May: “Samoa Joe è il mio wrestler preferito”

May è arrivata in AEW come un ciclone e ha subito conquistato un posto di grande rilievo nella divisione femminile. Dopo essere stata accanto a Timless Toni Storm, labritannica ha prima conquistato l’Owen Hart Foundation Tournament e poi ha strappato l’AEW Women’s World Championship proprio dalle mani della sua ex alleata. Nel corso della sua ultima intervista, la campionessa si è espressa su chi sia il suoe si tratta proprio di un suo collega a Jacksonville.Parlando al Zaslow Show,May ha dichiarato apertamente che il suoJoe, anche e soprattutto per il suo stile “nudo e crudo”:“Sicuramente non posso citare nessuna delle ragazze. L’unica ragazza che mi piace guardare sono io, a ripetizione. Ma se dovessi scegliere uno dei ragazzi, il miosarebbeJoe, che mi manca molto.