Davidemaggio.it - Le coppie di Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno

Leggi su Davidemaggio.it

© US WBDEcco leprotagoniste di– Ladel2, programma di Real Time con Belen Rodriguez, in onda ogni mercoledì in prima serata dal primo gennaio 2025.ESMERALDA E DAVIDE – CrotoneEsmeralda ha 27 anni e fa la cassiera, Davide ha 28 anni ed è store manager di un negozio. Stinsieme da tre anni. Davide ha due figli da una vecchia relazione ma è lo spettro della sua ultima fidanzata che aleggia sulla loro storia e che ha portato, fin dall’inizio, a forti discussioni. Tra i motivi principali, la presenza di due tatuaggi sul petto di Davide: uno di questi sono proprio gli occhi della sua ex. Nonostante la forte attrazione iniziale, che li ha portati velocementeconvivenza, Esmeralda e Davide hvissuto, e vivono tuttora, in una relazione dove lo scontro è all’ordine del giorno.