Inter-Atalanta, probabile formazione: Inzaghi chiamato ad una scelta

È la vigilia di, semifinale a partita secca valida per l’accesso alla finale di Supercoppa. Fin qui un campionato quasi speculare per entrambe le compagini. Un piccolo dubbio persiste per.DUBBIO A DESTRA – L’ha dalla sua i numeri contro l’. Ben 6 vittorie consecutive contro i bergamaschi. Se andiamo a vedere i risultati utili consecutivi, contro l’l’non perde da 13 incontri. Simone(che ha parlato in conferenza stampa con Mkhitaryan), nonostante le statistiche favorevoli, cercherà di mandare in campo l’11 più forte e più in forma. L’unico dubbio che rimane è sulla fascia destra dove c’è un ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, quest’ultimo favorito. Fino ad ora permane un equilibrio pressocché perfetto in termini di minutaggio dei due giocatori.