Zonawrestling.net - AEW: Ingaggiata la stella indipendente Viva Van

Leggi su Zonawrestling.net

L’annuncio sui social mediaVan ha rivelato di essere ufficialmente parte del roster della All Elite Wrestling. La wrestler di origine vietnamita ha condiviso ieri sui social media un video dove apre il suo primo box di merchandise ricevuto dalla federazione. “Sono molto felice di far parte della AEW”, ha dichiarato dopo aver mostrato un cappello, una felpa e una maglietta. Una carriera in ascesa dal 2018Dal suo debutto nel wrestling nel 2018, Van ha costruito un percorso interessante, specialmente nel 2024, quando ha avuto l’opportunità di esibirsi in alcune delle principali federazioni mondiali come AEW, ROH, NJPW e CMLL.Van è particolarmente attiva sui social dove è riuscita a raccogliere un numero considerevole di fan grazie ad un lavoro costante. Le recenti apparizioni in CMLLLa wrestler ha recentemente partecipato al Women’s Grand Prix 2024 Torneo Cibernetico nella federazione messicana.