Vista dagli altri. Squadra irriconoscibile. La reazione? Tardiva

Uno Spezia ’’ quello visto in azione a di Bari nella disamina della stampa nazionale. Per la Gazzetta dello Sport "fatta eccezione il risveglio tardivo nell’ultimo quarto d’ora (palo di Pio Esposito), gli uomini di D’Angelo non sono mai stati all’altezza della propria classifica. Nella ripresa il tecnico ha provato a rientrare in partita con i cambi, ma per lo Spezia non era proprio giornata". La Gazzetta parla dello Spezia nelle due pagine di ’Opinioni’ dove nella rubrica ’Il commento’ Filippo Di Chiara afferma che "vive un momento di appannamento". Tuttosport riferisce di "uno Spezia, con poche idee e poco propositivo". Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di "Speziacon una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti, centrocampo fragile, attaccanti mai veramente pericolosi.