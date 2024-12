Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group, il braccio sciolto non basta. Alla fine è sempre Perugia che vince

SIR SUSA VIM 3MODENA 0 (25-20, 27-25, 25-22) Durata set: 28’, 34’, 30’, tot.: 1h32’’. Spettatori 5.048. Arbitri: Zanussi, Giardini. : Giannelli 2, Ben Tara 12, Ishikawa 11, Plotnytskyi 11, Solé 5, Loser 10, Colaci (L). Cianciotta, Semeniuk 2, Herrera. N.e.: Piccinelli, Candellaro, Zoppellari, Russo. All. Lorenzetti. STAT: att. 58% su 66 con 7 err., ric. 26% (20%) su 50 con 8 err., 5 ace, 12 b.s., 10 muri. MODENA: De Cecco, Buchegger 13, Davyskiba 11, Gutierrez 5, Mati 2, Sanguinetti 8, Federici (L). Anzani 4, Ikhbayri, Massari 2, Rinaldi 3. N.e.: Meijs, Stankovic, Gollini. All. Giuliani. STAT: att. 45% su 77 con 6 err., ric. 44% (27%) su 64 con 5 err., 8 ace, 18 b.s., 4 muri. Come a Santo Stefano, ma con un bicchierino d’amaro in più, per digerire una serata non priva di sapori ma indigesta, forse perché tra gli antipasti e il conto è passato ancora una volta troppo poco tempo.