"Un piacere giocare in questo clima. Il nostro grazie al pubblico Vuelle"

"La prima cosa che voglio dire èalpesarese per il meraviglioso sostegno, è stato unenorme per me e i miei compagniin undel genere". Il sorriso ritrovato di Simone Zanotti illumina la sala stampa dopo la roboante vittoria contro la Fortitudo. Domenica il lungo torinese, che era stato spesso a disagio inprimo scorcio di campionato, è stato l’unico insieme ad Ahmad a chiudere in doppia cifra (12 punti con 4/8 al tiro, conditi da 3 rimbalzi, 2 recuperi e 1 stoppata in 23’). Partito in quintetto per scelta tecnica, serviva il suo dinamismo per correre dietro ai mezzi lunghi di Caja, ha trovato anche in attacco il modo di rendersi utile, pur senza trovare l’amata bomba (due i tentativi andati a vuoto). "Mi ritengo molto soddisfatto – dice -: siamo stati bravi a tenere sotto controllo la gara per tutto l’arco dei 40’ e anche quando la Fortitudo recuperava qualcosa non abbiamo mai perso l’inerzia, partendo dalla difesa.