Game-experience.it - The Witcher 4 affronterà il tema della sessualizzazione della donna in un mondo medievale

CD Projekt RED ha affermato che usare Ciri come protagonista principale di The4 consentirà al team di esplorare ilbattaglia personale di una cacciatrice di mostri in unferoce, oltre che ovviamente al delicatodi unain un.Come abbiamo visto con il trailer di annuncio, il quarto capitoloserie dedicati aivedrà come protagonista assoluta Ciri, una guerriera estremamente potente in grado di affrontare con grande risolutezza tutta una serie di pericoli estremamente temibili.Nel corso di un’intervista con Eurogamer, il game director Sebastian Kalemba ed il narrative director Philipp Weber hanno spiegato come, fin dall’inizio, abbiano visto Ciri come qualcosa di più di un semplice personaggio secondario.