Pronosticipremium.com - Roma, El Shaarawy in scadenza nel 2025: pronta una proposta annuale

Leggi su Pronosticipremium.com

Quando siamo entrati ormai nell’ultimo giorno del 2024, uno dei focus in casariguarda senza ombra di dubbio il calciomercato, che prenderà il via il prossimo 2 gennaio e durerà fino al gong del 3 febbraio. La società cercherà di rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri per cercare di vivere una seconda parte di stagione decisamente diversa rispetto alla prima. L’attenzione però non è solamente posta all’immediato futuro, ma anche a quello che potrà accadere a giugno, quando diversi giocatori andranno indi contratto e per i quali andrà presa una decisione.Offerta a cifre inferioriTra coloro che sono prossimi ad arrivare alla conclusione del contratto rientra anche Stephan El, il cui futuro resta ancora tutto da decidere. Il Faraone potrebbe salutare la Capitale, ma è altrettanto vero che si è infatti spesso e volentieri dimostrato una risorsa importante per la