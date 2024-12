Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio a pagamento. Dopo la ‘sperimentazione’ di aprile la sosta turistica arriva sui lidi

La tariffaanche sui. È la principale novità del 2025 relativa alla conferma dei nuovi prezzi per ladei visitatori, introdotti lo scorsoin via sperimentale. In una nota sul sito di Azimut si legge infatti che è stato "confermato il nuovo sistema di gestione della cosiddetta tariffaper le strutture ricettive ubicate all’interno della Ztl e Zpru del centro abitato, nonché neidi Ravenna". Il sistema è completamente informatizzato e consente alle strutture ricettive di distribuire ’pass’ digitali ai clienti che permettono loro di parcheggiare sulle strisce blu in centro storico, con tariffe in abbonamento per le strutture. La novità aveva fatto discutere al momento della presentazione, nel febbraio scorso, perché la tariffa passava da 2 euro per due settimane a 5 per il pass giornaliero.