Lanotiziagiornale.it - Nella Striscia di Gaza si continua a morire: secondo l’ultimo rapporto dell’Onu, le forze di Netanyahu hanno portato il sistema sanitario al collasso

Ildelladiè “sull’orlo deltotale, con effetti catastrofici sull’accesso dei palestinesi alle cure mediche”. E’ quanto si legge in undiffuso dall’Ufficio Onu per i diritti umani in cui sono stati documentati gli attacchi condotti dalleisraeliane contro e nelle vicinanze degli ospedali dell’enclave palestinese dal 12 ottobre 2023 al 30 giugno 2024. “Gli attacchi alimentano serie preoccupazioni circa il rispetto da parte di Israele del diritto internazionale”, si afferma nel.“Come se i bombardamenti incessanti e la terribile situazione umanitaria anon fossero sufficienti, l’unico santuario in cui i palestinesi avrebbero dovuto sentirsi al sicuro si è trasformato in una trappola mortale – ha commentato l’Alto Commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk – la protezione degli ospedali in tempo di guerra è fondamentale e deve essere rispettata da tutte le parti, in ogni momento”.