Mister Movie | Dopo Squid Game Lee Jung-jae sarà in un nuovo film Marvel?

il successo internazionale ottenuto con il suo ruolo ine il recente debutto in The Acolyte, serie ambientata nell’universo di Star Wars, l’attore sudcoreano Lee-jae sembra essere in trattative per un possibile ingresso nelCinematic Universe (MCU). La notizia, riportata da fonti affidabili come MTTSH, ha già scatenato l’entusiasmo tra i fan, anche se il ruolo che potrebbe interpretare rimane avvolto nelo.Qualeil ruolo di Lee-jae nel MCU?class="wp-block-heading">Non sono ancora emersi dettagli concreti sul personaggio che l’attore potrebbe interpretare. Tuttavia, è noto che Kevin Feige, presidente deiStudios, spesso sceglie attori senza avere un ruolo predefinito in mente, lasciando loro ampie possibilità di scelta. Questo approccio apre le porte a diverse ipotesi, ma per ora i fan possono solo speculare.